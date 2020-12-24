Kolombiya, Venezuelalı göçmenleri aşılamayacak
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Kolombiya, Venezuelalı göçmenleri aşılamayacak

24.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:52
Kolombiya, Venezuelalı göçmenleri aşılamayacak

Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque, belgesi bulunmayan Venezuelalı göçmenlere aşı yapılmayacağını açıklamasının ardından "yabancı düşmanı" ve "soykırımcı" ilan edildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque, belgesi bulunmayan Venezuelalı göçmenlere aşı yapılmayacağını açıklamasının ardından "yabancı düşmanı" ve "soykırımcı" ilan edildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque, katıldığı bir canlı yayında ülkesinin korona virüse karşı aşı planına ilişkin soruları yanıtladı. Kolombiya'da yaşayan ancak vatandaşlık hakkı olmayan yabancılara aşı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Duque, "Elbette aşılanmayacaklar" dedi.

Duque kararını, "Neler yaşayacağımızı hayal bile edemezseniz. Herkes aşı olmak için sınırı geçmeye çalışır. Bir izdihama neden oluruz" diyerek savundu. Duque, yalnızca çifte vatandaş olan ve yasal göçmenlik statüsü bulunan Venezuelalıların aşı olabileceğini söyledi.

Tartışmalar başladı

Duque'nin bu açıklamasına en sert tepki Senatör Humana Gustavo Petro'dan geldi. Petro, Kolombiya Devlet Başkanı Dugue'i eleştirerek, "Yabancı düşmanlığı, faşizmin temel direklerinden biridir. Öldürürken alkış alır" dedi.

Kolombiya eski Devlet Başkanı Ernesto Samper de ABD'deki Latinleri örnek göstererek Duque'ye "Ya Trump, ABD'de yaşayan tüm Latin göçmenlere Pfizer aşısını yapmayı reddederse" diye sordu. Samper, açıklama için "Soykırım ültimatomu" yakıştırmasında bulundu.

Eski Sağlık Bakanı Alejandro Gavira, Venezuelalı göçmenleri aşılama dışında tutmanın epidemiyolojik açıdan felaket olacağını savundu.

Resmi verilere göre, Ağustos 2020 itibariyle Kolombiya topraklarında 1,7 milyon Venezuelalı yaşıyor. Bu kişilerin yüzde 55'inin düzensiz göçmen olduğu belirtiliyor. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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