Kolombiya, "Venezuelalı göçmenlere Kovid-19 aşısı yapılması için uluslararası yardım" çağrısında bulundu
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Kolombiya, "Venezuelalı göçmenlere Kovid-19 aşısı yapılması için uluslararası yardım" çağrısında bulundu

04.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:03
Kolombiya,

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuelalı göçmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuelalı göçmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Duque, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kayıtsız göçmenlerin aşılanmasında uluslararası toplumu yardıma çağırdıklarını açıkladı.

Ülkede 20 Şubat'ta başlayacak geniş kapsamlı aşılama faaliyetleri öncesinde uluslararası destek çağrısında bulunan Duque, "Göçmenler ve mültecilerle ilgili çok fazla endişe var. Dünyada birçok kişi 'ne acı, ne yazık' diyor ancak kaynakların seferberliği çok yetersizdi." ifadesini kullandı.

Duque, Venezuelalı göçmenler konusunda yeterli desteğin sağlanmadığına işaret ederek, "Suriye krizine baktığımızda uluslararası toplumun göçmen başına katkısı 2 bin dolardır. Suriye krizini aşan Venezuela'daki göç krizinde katkı göçmen başına 200 dolara ulaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Duque, Aralık 2019'da kayıt dışı Venezuelalı göçmenlerin Kovid-19 aşılamaları kapsamı dışında tutulacağını açıklamıştı.

Ülkede, şimdiye kadar 2 milyon 125'ten fazla Kovid-19 vakasına rastlanırken, salgına bağlı 54 bin 877 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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