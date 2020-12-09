Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak

09.12.2020 00:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:41
Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak

Kolombiya, Venezuela'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki ittifakın zaferinin ardından seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurdu.

Kolombiya, Venezuela'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki ittifakın zaferinin ardından seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerin hileli olduğu öne sürülerek, iktidar partisinin kazandığı parlamento seçimleri sonuçlarının tanınmayacağı belirtildi.

Seçimlerin demokratik ilkelerden uzak, tarafsızlık, özgürlük, fırsat eşitliği ve şeffaflık garanitleri olmadan yapıldığı vurgulanan açıklamada, Maduro seçimleri gasp etmekle suçlandı.

Açıklamada, "Muhalefet başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin katılımı olmadan yapılan seçimlerin meşruiyetini tanımak mümkün değildir. Objektif ve güvenilir bir seçim ortamı olmalıydı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumu demokrasiyi yeniden inşa etmek için Venezuela halkına destek vermeye çağıran bakanlık açıklamasında, "Yalnızca adil seçimler demokrasiyi kurmayı ve komşu ülkelerdeki krizi aşmayı mümkün kılar." ifadesi kullanıldı.

Devlet Başkanı Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde zafer ilan etmişti.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İlgili Haberler

Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti
Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti
Muş: 'CHP, seçimden önce 'derman belediyeciliği' diyordu, seçimden sonra bu iş 'vurgun belediyeciliği'ne döndü'
Muş: "CHP, seçimden önce 'derman belediyeciliği' diyordu, seçimden sonra bu iş 'vurgun belediyeciliği'ne döndü"
Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Caner Erkin Sinan Gümüş Mbaye Diagne Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Silah Aralık Fenerbahçe Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 00:50:06. #1.14#
title