Kolombiya ve Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölümler artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 682'ye, Panama'da 295'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 682'ye, Panama'da 295'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 682'ye, vaka sayısı da 801 artarak 19 bin 131'e ulaştı.

Öte yandan, Kolombiya'da salgının başlangıcından bu yana bir günde Kovid-19'dan en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplam 4 bin 575 oldu.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 25 Mart'ta ilan edilen karantina uygulaması, 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Panama'da ölü sayısı 295'e yükseldi

Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 kişi artarak, 295 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 151 artarak 10 bin 267'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 bin 245'e yükseldi.

Kaynak: AA