Kolombiya ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
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Kolombiya ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.

25.04.2020 03:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 03:08
Kolombiya ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.

Küba'da ölü sayısı 49'a yükseldi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.

Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.

Kaynak: AA

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