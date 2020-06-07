Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
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Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1205'e, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 216'ya yükseldi.

Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
07.06.2020 03:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 03:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1205'e, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 216'ya yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 1205'e, vaka sayısı ise 1392 artarak 38 bin 27'ye ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 14 bin 382 oldu.

Guatemala'da ölü sayısı 216'ya yükseldi

Guatemala'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 216 oldu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana "en fazla sayıda günlük ölüm" kayda geçti.

Ülkedeki vaka sayısı ise 331 artarak 6 bin 485'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 1 bin 53 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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