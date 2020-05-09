Kolombiya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor
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Kolombiya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor

Kolombiya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor
09.05.2020 02:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:48

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 1704'e, Kolombiya'da ise 428'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 1704'e, Kolombiya'da ise 428'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1704'e, vaka sayısı ise 30 bin 298'e ulaştı.

Kolombiya'da ölü sayısı 428'e yükseldi

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 21 kişi artarak 428 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 595 artarak, 10 bin 51'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 424 oldu.

Öte yandan Kolombiya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde genel karantina uygulamasını 25 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

Ülkede 27 Nisan'da sona erdirilmesi planlanan karantina en son 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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