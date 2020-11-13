Kolombiya - Uruguay ne zaman saat kaçta? Brezilya - Venezuela hangi kanalda? Brezilya - Venezuela şifresiz canlı izlenecek mi?

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kolombiya - Uruguay hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kolombiya - Uruguay hangi kanalda? Brezilya - Venezuela şifresiz canlı izlenecek mi? Kolombiya - Uruguay ne zaman, saat kaçta?