Kolombiya - Uruguay ne zaman saat kaçta? Brezilya - Venezuela hangi kanalda? Brezilya - Venezuela şifresiz canlı izlenecek mi?
13.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:53
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kolombiya - Uruguay hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kolombiya - Uruguay hangi kanalda? Brezilya - Venezuela şifresiz canlı izlenecek mi? Kolombiya - Uruguay ne zaman, saat kaçta?
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde önem taşıyan maçta Kolombiya - Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kolombiya - Uruguay ne zaman, saat kaçta? Kolombiya - Uruguay hangi kanalda, hakemi kim? Brezilya - Venezuela şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kolombiya - Uruguay, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler maçı 13 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:30.
KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kolombiya - Uruguay, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler maçı Bilyoner TV, kanalından yayınlanacak.