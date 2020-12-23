Kolombiya Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
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Kolombiya Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

23.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 02:08
Kolombiya Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ülkede "uygunsuz faaliyetler" içerisinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ülkede "uygunsuz faaliyetler" içerisinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kolombiya'daki iki Rus diplomatik yetkilisinin ülkede 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi' hükümlerine aykırı faaliyetler yürüttüğü teyit edilmesinin ardından bu kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Semana internet sitesinin haberine göre, Rus diplomatlar, ülkede ajanlık yaparak Kolombiya'nın enerji altyapısı, teknoloji kapasitesi ve ülkenin askeri istihbaratıyla ilgili bilgi almakla suçlandı. Haberde, Rus diplomatların caddelerde yürürken ve alışveriş yaparken fotoğrafları yer aldı.

Konuyla ilgili Kolombiya makamlarından henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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