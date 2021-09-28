Kolombiya ordusunun eski FARC üyelerine yönelik operasyonunda 10 militan öldürüldü - Haberler
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Kolombiya ordusunun eski FARC üyelerine yönelik operasyonunda 10 militan öldürüldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya ordusunun eski FARC üyelerine yönelik operasyonunda 10 militan öldürüldü

Kolombiya'nın doğusunda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine yönelik operasyon düzenleyen ordu, 10 militanı etkisiz hale getirdi.

Kolombiya'nın doğusunda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine yönelik operasyon düzenleyen ordu, 10 militanı etkisiz hale getirdi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guania yönetim bölgesinde, FARC'ın silahlı varlığı nedeniyle bir süredir operasyonlar icra eden ordu, örgüt kampına hava saldırısı düzenledi.

Yetkililer, aralarında 2 üst düzey FARC üyesinin de olduğu hava bombardımanında 10 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Kampta yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise büyük miktarda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Aynı bölgede daha önce de operasyonlar yapan ordu, çıkan çatışmalarda 3 FARC üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kolombiya ordusunun eski FARC üyelerine yönelik operasyonunda 10 militan öldürüldü - Haberler
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