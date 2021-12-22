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Kolombiya'nın Medellin kenti yeni yıl öncesi ışıklarla donatıldı

Kolombiya'nın Medellin kenti yeni yıl öncesi ışıklarla donatıldı
AA / Sinan Doğan - Haberler | Spor

Kolombiya'nın en büyük ikinci şehri Medellin'de, yılbaşı ve yaklaşan Noel dolayısıyla organize edilen etkinlikler kapsamında açık alanlara ışıklı dekorlar yerleştirildi.

Kolombiya'nın en büyük ikinci şehri Medellin'de, yılbaşı ve yaklaşan Noel dolayısıyla organize edilen etkinlikler kapsamında açık alanlara ışıklı dekorlar yerleştirildi.

Yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğrayan yeni yıl süsleri ve dekorları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcıların bol bol fotoğraf ve video çektiği etkinliklerin yıl sonuna kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

Bu yılki kutlamalar için yapılan süslemelerde 26 bin el yapımı figür, 8 milyon LED ampul, 6 ton metalize kağıt, 680 kilometre LED ışıklı hortum ve 180 ton demir kullanıldı.

Kutlamalarda çok sayıda asker ve polis güvenlik önlemi aldı, ziyaretçilerden Kovid-19 kurallarına riayet etmeleri istendi.

AA / Sinan Doğan - Spor Haberleri

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