Kolombiya'nın batısındaki bir köyde çıkan çatışmalar nedeniyle 1500 kişi kaçmak zorunda kaldı
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Kolombiya'nın batısındaki bir köyde çıkan çatışmalar nedeniyle 1500 kişi kaçmak zorunda kaldı

Kolombiya'nın batısındaki bir köyde çıkan çatışmalar nedeniyle 1500 kişi kaçmak zorunda kaldı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın batısındaki bir köyde hafta sonu silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle en az 1500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kolombiya'nın batısındaki bir köyde hafta sonu silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle en az 1500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kolombiya İnsan Hakları Ombudsman Ofisi, ülkenin batısındaki Choco yönetim bölgesine bağlı Dipurdu del Guasimo köyünde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kolombiya Gaitanista Savunma Güçleri'nden olduklarını söyleyen silahlı kişilerin, geçen hafta gittikleri Dipurdu del Guasimo'da köylüleri sorguya çektiği belirtildi.

Bu kişilerin, köydeki yapıların duvarlarına grubun adının baş harflerini yazdığı kaydedilen açıklamada, birkaç gün sonra söz konusu silahlı kişilerle isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle nehir kıyısındaki Dipurdu del Guasimo'da yaşayan en az 1500 kişinin 14-15 Temmuz'da kaçmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Acil insani yardıma ihtiyaç duyuluyor

Açıklamada, Dipurdu del Guasimo'dan kaçarak Choco'daki diğer köylere sığınan kişilerin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Afro Kolombiyalılar ile yerli halkın yaşadığı Choco'da az yol olması nedeniyle bölgeye ulaşımda zorluk çekiliyor. Bölgedeki çoğu köye ulaşım ancak nehir üzerinden sağlanabiliyor.

Kolombiya'da toplumun geri kalanından uzak ve ulaşımın zor sağlandığı bölgeleri kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Söz konusu bölgelerde zaman zaman silahlı gruplar arasında yasa dışı altın madenleri ve uyuşturucu ticareti nedeniyle çatışmalar çıkıyor.

Bu çatışmalar sebebiyle yerlerinden edilen sivillerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İnsan Hakları Ombudsman Ofisi verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 44 bin kişi yaşanan şiddet olayları nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Oysa bu rakamın 2020'nin aynı döneminde 13 bin 900 olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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