Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel ayini

25.12.2019 07:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:36

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Kentin tarihi merkezindeki Başpiskoposluk Katedrali'nde düzenlenen ayinde, koro ve org eşliğinde ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Latince ve İspanyolca dualar edilen ayin, nasihatlerle sona erdi.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Kaynak: AA