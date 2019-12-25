Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel ayini
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel ayini

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

25.12.2019 07:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:36
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel ayini

'nın başkenti Bogota'da dolayısıyla ayin düzenlendi.

Kentin tarihi merkezindeki Başpiskoposluk Katedrali'nde düzenlenen ayinde, koro ve org eşliğinde ilahiler söylendi ve 'den bölümler okundu. Latince ve İspanyolca dualar edilen ayin, nasihatlerle sona erdi.

Hristiyanlar, 24 'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Kaynak: AA
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