Kolombiya ile İngiltere Karşılaşıyor! Maçta 2 Gol Var

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere çeyrek finale mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM:

105' İkinci uzatma devresi başladı.

İlk uzatma devresi sona erdi.

103' FALCAO! Muriel'in sol kanattan geliştirdiği atakta Falcao çok iyi yükseldi. Falcao'nun kafası az farkla dışarı çıktı.

102' İngiltere'de sakatlığı bulunan Ashley Young oyundan çıkarken, Danny Rose oyuna dahil oldu.

101' YİNE MİNA! Cuadrado'nun kullandığı köşe vuruşuna tıpkı son dakikada kaydettiği golde olduğu gibi Mina vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

91' Uzatma bölümleri başladı.

Maçın normal süresi 1-1 bitti. Karşılaşmada uzatmalar oynanacak.

90+2' GOL! KLolombiya Yerry Mina'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

57' GOL! İngiltere Harry Kane'in penaltıdan attığı golle Kolombiya karşısında 1-0 öne geçti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

15' KANE! Çizgi üzerinden ortalayan Trippier, arka direkteki Kane'i buldu. Harry Kane'in kafası az farkla dışarı çıktı. İngiltere maçın başından bu yana gole ilk kez bu kadar çok yaklaştı.

14' İngiltere ile Kolombiya arasındaki son 16 mücadelesinin galibinin çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacağını hatırlatalım.

12' SON ANDA SANCHEZ! Sterling, Kolombiya savunmasının hatasından faydalanarak topu önünde buldu. Ceza sahası dışından sert vuran Sterling, Sanchez'e takıldı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Falcao

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.