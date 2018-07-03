Kolombiya ile İngiltere Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada kadrolar belli oldu.

Kolombiya ile İngiltere Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere çeyrek finale mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Falcao

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.