Kolombiya ile İngiltere Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada kadrolar belli oldu.
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere çeyrek finale mücadelesi için karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Falcao
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.
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