Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesinin ilk görüşmesinden sonuç çıkmadı
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Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesinin ilk görüşmesinden sonuç çıkmadı

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesinin ilk görüşmesinden sonuç çıkmadı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen hükümet ile Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen hükümet ile Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin başkanlığında başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen toplantıda, kamu düzeninin sağlanması ve komitenin talepleri tartışıldı.

Görüşmelerde fikir birliğine varamayan taraflar, pozisyonlarında bir değişikliğe gitmezken Ulusal Grev Komitesi tüm sektörleri 12 Mayıs'ta gösterilere katılmaya davet etti.

Barış Yüksek Komiseri Miguel Ceballos, toplantının amacının tamamen keşif maksatlı olduğunu belirterek, "Kamu gücü mensuplarının yasaya aykırı bir davranışında sıfır tolerans ve ayın zamanda herhangi bir vatandaşın fiziksel ve kişisel hakkının ihlal edilmesine karşı açık bir kınama üzerinde anlaştık." ifadesini kullandı.

Sendika temsilcileri, gösteriler sırasında vandalizm eylemlerinin olduğunun kabul edildiğini ancak hükümete sunulan taleplerle ilgili henüz hiçbir bir ilerleme bulunmadığını bildirdi.

Toplantıya Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, İskan Bakanı Jonathan Malagon, Kolombiya Merkez İşçi Birliği (CUT) ve Ulusal Savcı Fabio Arias olmak üzere birçok sektörden temsilci katıldı.

Greve Komitesi, bugün basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, devlet başkanı ile uzlaşılamadığı takdirde "grevi derinleştirmeye" ve sokaklarda kalmaya devam edeceklerini duyurdu.

Göstericilerin talepleri arasında, temel protesto hakkı için tüm demokratik güvencelerin ve özgürlüklerin sağlanması, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın tasfiye edilmesi ayrıca ulusal diyalog masasının kurulması suretiyle tüm sorunların müzakere edilmesi yer alıyor.

Protestolarda 27 kişi hayatını kaybetmişti

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 27 olduğu belirtilmiş, STK'lerin açıklamasında ise gösterilerin başlangıcından bu yana 47 kişinin hayatını kaybettiği, 963 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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