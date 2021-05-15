Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi yeniden bir araya gelecek
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Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi yeniden bir araya gelecek

Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi yeniden bir araya gelecek
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 17 günden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla Hükümet ile Ulusal Grev Komitesi bir kez daha bir araya gelme kararı aldı.

Kolombiya'da 17 günden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla Hükümet ile Ulusal Grev Komitesi bir kez daha bir araya gelme kararı aldı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin daveti üzerine görüşmeyi kabul eden Ulusal Grev Komitesi temsilcileri, 16 Mayıs Pazar günü Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da hükümet ile bir toplantı yapacak.

Barış Yüksek Komiseri Miguel Ceballos, yaptığı açıklamada, diyalog kanallarının tekrardan açılmasının umut verici olduğunu belirterek "Başkan bugün, Ulusal Hükümetin derhal bir müzakere masasına başlama iradesini yineledi. Başkanın davetine, Ulusal İşsizlik Komitesi olumlu yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Toplantıya Devlet Başkanı Duque'nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, İnsan Hakları danışmanı Nancy Patricia Gutierrez, Ulusal Planlama Dairesi Müdür Yardımcısı Amparo Garcia'nın katılması bekleniyor.

İlk görüşmeden sonuç çıkmamıştı

Kolombiya'da gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla 11 Mayıs'ta bir araya gelen hükümet ile Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle sokaklar yeniden hareketlenmişti.

Ulusal Grev Komitesinin çağrısı üzerine başta başkent Bogota olmak üzere Medelllin, Cali, Baranquilla, Popayan gibi birçok kentte bir araya gelen binlerce kişi Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini bir kez daha protesto etmişti.

Çıkan olaylarda 27 kişi yaralanmış, polis çok sayıda kişiyi göz altına almıştı.

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 42 olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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