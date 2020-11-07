Kolombiya hükümeti, eski FARC liderleriyle görüştü
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Kolombiya hükümeti, eski FARC liderleriyle görüştü

07.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:46
Kolombiya hükümeti, eski FARC liderleriyle görüştü

Kolombiya hükümeti, eski Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) lideriyle görüşerek, eski FARC savaşçılarına karşı şiddetin durdurulması için birlikte çalışma sözü verdiHükümet yetkilileri ve eski FARC liderleri başkent Bogoto'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Kolombiya hükümeti, eski Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) lideriyle görüşerek, eski FARC savaşçılarına karşı şiddetin durdurulması için birlikte çalışma sözü verdi

Hükümet yetkilileri ve eski FARC liderleri başkent Bogoto'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede hükümet, eski FARC savaşçılarına karşı şiddetin durdurulması için birlikte çalışma sözü verildi.

Hükümetin, eski FARC savaşçılarıyla iş kurdukları ve sivil hayata atıldıkları ülkenin çeşitli bölgelerinde toplantılar düzenlemesi yönünde karar alındı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin FARC ile hükümet arasında 2016'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasını denetleyen danışmanı Emilio Archilla görüşmeden sonra "Hepimiz aynı tarafta olduğumuzun farkındayız. Düşmanlarımız var. Onlar aynı düşmanlar." ifadesini kullandı.

Eski FARC liderlerinden Pastor Alape de görüşmeyi "cesaret verici bir etkinlik" olarak nitelendirdi.

Ülkede, Kasım 2016'da FARC ile imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, silah bırakan eski FARC savaşçıları, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ve aktivistler suikastlerin hedefi oluyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, Kasım 2016'dan beri ülkede barış antlaşmasıyla silah bırakan 215 eski FARC savaşçısı öldürüldü.

Ülkedeki çatışmaları büyük oranda bitiren barış anlaşması, Küba'da uzun süren müzakerelerin ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 24 Kasım 2016'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono tarafından imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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