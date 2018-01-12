Kolombiya Hükümeti Eln ile Yeniden Ateşkese Sıcak Bakıyor

Kolombiya hükümetinin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yapılan barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Gustavo Bell, hükümetin 9 Ocak'ta sona eren ateşkesin yenilenmesi için istekli olduğunu açıkladı.

ELN ile hükümet arasındaki ateşkesin sona ermesi ve örgütün saldırılarına yeniden başlaması üzerine görüşmelerin yürütüldüğü Ekvador'dan Kolombiya'ya dönen Bell, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Bell, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'daki toplantının ardından sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kilise, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), "dost ülkeler" ve Birleşmiş Milletlerin (BM) "ateşkesin yenilenmesi ve bu süreçte ulaşılan insani durumdaki iyileşmenin korunması" yönündeki çağrılarını hatırlatan Başmüzakereci Bell, hükümetin yeniden bir anlaşmaya ulaşmak ve yeni bir ateşkesi müzakere etmek için gönüllü olduğunu vurguladı.

"Kolombiyalılara daha iyi bir gelecek sunmak için barışa ulaşmak kaçınılmazdır." diyen Bell, hükümetin tavrına ve uluslararası toplumun çağrılarına rağmen ELN'nin, topluma, güvenlik güçlerine ve altyapıya yönelik saldırılara yeniden başlamasını kınadı.

BM'nin ateşkesi denetleyen mekanizmasının görev süresinin ateşkes bitimiyle sona erdiğine ve yabancı temsilcilerin ülkelerine dönmeye başladığına dikkati çeken Bell, sürecin geri döndürülmesi için en kısa zamanda yeni bir ateşkesin sağlandığının BM'ye bildirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Guterres'in ziyareti

Bell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu ülkeye yarın yapacağı ziyarete değinerek, Santos'un, kendisinden Guterres'le yapacağı görüşmeye, barış sürecini değerlendirmek için katılmasını istediğini aktardı.

Başkent Bogota'da kalmaya devam edeceğini ve Santos'un Guterres'le görüşmesinin ardından vereceği talimatları bekleyeceğini bildiren Bell, "Bu süre içinde Santos'un da belirttiği gibi güvenlik güçleri Kolombiyalıların hayatını ve onurunu korumak için anayasada belirtildiği üzere görevlerini yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Garantör ülkeler ve FARC'tan ateşkesi yenileme çağrısı

Öte yandan, barış görüşmelerinin garantör ülkeleri Brezilya, Küba, Şili, Norveç, Ekvador ile Venezuela, en kısa sürede yeni bir ateşkes sağlanması yönünde her iki tarafa da çağrıda bulundu.

Ayrıca hükümetle yaptığı barış anlaşmasının ardından silah bırakarak siyasi partiye dönüşen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri ve aynı zamanda Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) partisinin başkanı Rodrigo Londono da yayımladığı görüntülü mesajla hükümet ve ELN'nin, sürecin zorluklarına rağmen görüşmeleri ilerletmeleri gerektiğini belirtti.

Londono, taraflara ateşkesi yenilemeleri çağrısında bulundu.

Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti

ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, aynı zamanda Casanare yönetim bölgesinde petrol boru hattını hedef almıştı.

Devlet Başkanı Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.

Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'nin başmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına yaptığı açıklamada "Umarım sükunet devam eder." ifadesini kullanmıştı.

Beltran, örgüte olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini belirtmişti.

Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu açıklayan hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesi müzakere heyetine takviyelerde bulunmuştu.

Devlet Başkanı Santos'la geçen cumartesi günü bir araya gelen heyet, hafta başında Ekvador'a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı.

Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastların önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor.

Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyordu.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.