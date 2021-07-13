Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikast ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi

Kolombiya, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastı planladığı öne sürülen güvenlik şirketi sahibi Venezuelalı iş adamı Antonio Intriago ile daha önce ABD'nin Miami kentinde görüştüğü haberlerini yalanladı.

Kolombiya, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastı planladığı öne sürülen güvenlik şirketi sahibi Venezuelalı iş adamı Antonio Intriago ile daha önce ABD'nin Miami kentinde görüştüğü haberlerini yalanladı.

Devlet Başkanlığı sarayı Casa de Narino'dan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Duque'nin Miami'de Şubat 2018'de devlet başkanlığı kampanyası sırasında 1200 kişinin davetli olduğu bir etkinliğe katıldığı belirtilerek, orada onlarca kişiyle fotoğraf çektirdiği bildirildi.

Etkinlikte olduğu öne sürülen Antonio Intriago ile Duque'nin hiçbir şekilde temas kurmadığı savunulan açıklamada, devlet başkanının katılımcıları selamladığı ve fotoğraf çektirdiği dile getirildi.

Duque'nin Intriago ile tanıştığı iddiası

Bölge basınında çıkan haberlerde, Moise'ye suikast şüphelilerinden gözaltına alınan 19'u eski Kolombiyalı asker 21 kişinin, Intriago'nun sahibi olduğu güvenlik şirketi adına çalıştığı öne sürüldü.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas bugünkü açıklamasında, Kolombiyalıları Haiti'de çalışmak üzere işe alan şirketin CTU Security LLC (Federal Terörle Mücadele Birimi) olduğunu söyledi.

Bu şirketin Mart 2008'de ABD'nin Florida eyaletinde kurulduğu ve dosyada, yargılanmakta olan eski Kolombiyalı askerlerin işe alındığına dair kanıtların ortaya çıktığı iddia edildi.

Güvenlik şirketi, Haiti'de devam eden Moise suikastı soruşturmasında baş şüpheli konuma yükseldi.

Öte yandan şirketin sahibi olduğu söylenen Intriago'nun ABD makamları tarafından arandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlı sayısı 21'e çıkmıştı

Haiti polisi, Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikasta karıştığından şüphelenilen 19'u Kolombiyalı, 2'si Haiti asıllı ABD'li zanlının gözaltına alındığını belirtmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti. Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan