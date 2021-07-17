Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast emrini Haitili eski bir yetkilinin verdiğini iddia etti
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Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast emrini Haitili eski bir yetkilinin verdiğini iddia etti

Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast emrini Haitili eski bir yetkilinin verdiğini iddia etti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya polisi, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülme emrini eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio'nun verdiğini öne sürdü.

Kolombiya polisi, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülme emrini eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio'nun verdiğini öne sürdü.

Üst düzey polis müdürü Jorge Luis Vargas, yaptığı basın açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin Badio ile görüşmesinden kısa bir süre sonra Moise'ye suikast emri aldıklarını söyledi.

Moise cinayetinin arkasında Badio'nun olduğunu vurgulayan Vargas, "Birkaç gün önce, görünüşe göre, Adalet Bakanlığı'nın eski bir yönetici olan ve Genel İstihbarat Teşkilatı ile yolsuzlukla mücadele komisyonunda çalışan Joseph Felix Badio, paralı askerlere 'yapmanız gereken şey Haiti Devlet Başkanına suikast yapmaktır...'" ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de dünkü açıklamasında, gözaltına alınan eski Kolombiyalı askerlerin bazılarının Moise'nin öldürüleceğinden haberinin olmadığını bazılarının ise bunu önceden bildiğini söylemişti.

Ayrıca Kolombiya merkezli yayın yapan bir televizyon kanalı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moise'nin suikastının arkasında geçici başbakan Claude Joseph'in olduğunu iddia etmişti.

Haiti polisi ise hükümet yetkililerinin Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesine karıştığı iddialarını yalanlamıştı.

Moise, suikasttan 2 gün önce Joseph'in yerine atayacağı yeni başbakanı belirlediğini duyurmuştu.

Moise'nin suikastında 23 kişi gözaltına alındı

Charles, suikasta ilişkin 18'i Kolombiyalı eski asker olmak üzere 23 kişinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında FBI dahil bazı ülkelerin istihbarı birimlerinden destek aldıklarını aktardı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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