Kolombiya Günü Yapı Kredi bomontiada'da

"Ilogico Turnesi" kapsamında 5 Temmuz'da Yapı Kredi bomontiada'da konser verecek olan Puerto Candelaria, gücünü duyguları canlandıran ve dinleyiciyi büyülü bir dünyanın içine sokan popüler Kolombiya ritimlerinden alıyor.

Bugüne kadar yarattığı Cumbia Underground ve Jazz a lo Colombiano gibi birbirinden farklı ritimlerle Kolombiya müziğinin dünyada özel bir yer edinmesini sağlayan Puerto Candelaria, Avrupa, Amerika ve Asya'da verdiği 60'ın üzerinde konserle Kolombiya ritimlerinin milyonlarca kişiye ulaşmasını başarmıştır.

14 ülkeyi kapsayan "Ilogico Turnesi" kapsamında ilk kez İstanbul'da da konser verecek olan Puerto Candelaria, Kolombiya ritim ve danslarıyla eğlenmek isteyen herkesi 5 Temmuz saat 21.30'da Yapı Kredi bomontiada'da bekliyor.

Kaynak: Bültenler