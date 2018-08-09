Kolombiya Filistin'i Resmi Olarak Tanıdı

– Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes, Kolombiya'nın Filistin'i resmi olarak tanıyan son Güney Amerika ülkesi olduğunu söyledi.

Holmes, kararın geçen hafta görevi bırakan eski başkan Juan Manuel Santos tarafından alındığını ve Kolombiya'nın yeni Başkanı olarak göreve başlayan Ivan Duque yönetiminin de Santos'un son dakika kararının etkilerini araştırdığını belirtti. - İstanbul