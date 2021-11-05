Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Kolombiya Donanması, ABD Ortak Özel Harekat Komutanlığı ile düzenlediği 4 farklı operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sularda gerçekleştirilen dört operasyonda toplam 7,4 ton kokain ile üç yarı-denizaltı ve bir sürat teknesi ele geçirilerek uyuşturucu örgütlerine 249 milyon dolar maddi zarar verildi" denildi. Açıklamada, operasyonlarda 3 Kolombiyalı, 3 Ekvadorlu şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.