Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi - Haberler
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Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Kolombiya Donanması, ABD Ortak Özel Harekat Komutanlığı ile düzenlediği 4 farklı operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya Donanması, ABD Ortak Özel Harekat Komutanlığı ile düzenlediği 4 farklı operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sularda gerçekleştirilen dört operasyonda toplam 7,4 ton kokain ile üç yarı-denizaltı ve bir sürat teknesi ele geçirilerek uyuşturucu örgütlerine 249 milyon dolar maddi zarar verildi" denildi. Açıklamada, operasyonlarda 3 Kolombiyalı, 3 Ekvadorlu şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.


Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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