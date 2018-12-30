Kolombiya Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Duque'ye Suikast Planlandığını Doğruladı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ülkenin Devlet Başkanı Ivan Duque'ye suikast planlandığına yönelik iddiaları doğruladı. Trujillo, olayla bağlantılı üç Venezuelalının gözaltına alındığını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muazzam derecede endişe ile belirtmek isterim uluslararası bir grup, Başkana yönelik suikast hazırlığındaydı. Birkaç aydır istihbarat araştırmaları devam ediyordu. Endişelerimiz 3 Venezuela vatandaşının askeri silahlarla yakalanmasından sonra daha da arttı" ifadelerini kullandı. Trujillo, Devlet Başkanı Ivan Duque'ye yönelik tehditlerin hem iç hem de dış aktörlerden geldiğini savundu. Trujillo, uzun namlulu silahları olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan üç Venezuelalının olayla bağlantısının araştırıldığını duyurdu. - BOGOTA

Kaynak: İHA