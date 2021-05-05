Kolombiya Devlet Başkanlığı ve Senatosunun internet sayfalarına siber saldırı düzenlendi
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Kolombiya Devlet Başkanlığı ve Senatosunun internet sayfalarına siber saldırı düzenlendi

Kolombiya Devlet Başkanlığı ve Senatosunun internet sayfalarına siber saldırı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da devlet başkanlığı ve senatonun internet sayfaları, bilgisayar korsanı grubu Anonymous'un siber saldırısına uğradı.

Kolombiya'da devlet başkanlığı ve senatonun internet sayfaları, bilgisayar korsanı grubu Anonymous'un siber saldırısına uğradı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, siber korsanların çeşitli araçlarla devre dışı bıraktığı başkanlık ve Senato hesaplarına giriş yapılmak istendiğinde, ekranda "bu siteye erişilemez" yazısı görüldü.

Devletin diğer önemli kurumlarının sayfalarına da saldıran Anonymous, ordunun sitesini geçici süreliğine bloke etti.

Anonymous, Kolombiya'da 6 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybetmesi, 800'den fazla kişinin yaralanmasından sonra başkanlık sayfasına saldırı niyeti olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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