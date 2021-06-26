Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine ateş açıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine ateş açıldı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.

Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı