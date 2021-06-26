Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi taşıyan helikoptere ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi taşıyan helikoptere Venezuela sınırına yakın bölgede ateş açıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi taşıyan helikoptere Venezuela sınırına yakın bölgede ateş açıldı. Saldırıda kimse yaralanmazken, ateş açan şahsın kim olduğu araştırılıyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile birlikte Savunma Bakanı Diego Molano, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve eyalet valisini taşıyan helikoptere Norte de Santander eyaletindeki Cucuta'ya inmek üzereyken ateş açıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Devlet Başkanı Duque, "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak "şiddet ya da terör eylemlerinden" korkmadığını ifade etti. "Devletimiz bu tür bir tehdide karşı koymak için güçlü" diyen Duque, güvenlik güçlerine olayın failinin bulunması için talimat verildiğini kaydetti. Duque, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var. Uyuşturucu kaçakçılığıyla, terörle ve ülkede faaliyet gösteren organize suç örgütleriyle mücadelede hükümet olarak bir gün, bir dakika bile tereddüt etmeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi. Kolombiya hükümeti tarafından yayımlanan fotoğraflarda helikopterdeki kurşun izleri de görülebiliyor.

Öte yandan, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) isyancılarıyla 2016'da yapılan barış anlaşmasına rağmen Kolombiya ordusu, anlaşmayı reddeden Marksist Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillaları, suç çeteleri ve eski FARC üyeleriyle mücadele ediyor. Kolombiya-Venezuela sınırını kapsayan Catatumbo bölgesinde ise ELN faaliyet gösteriyor. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı