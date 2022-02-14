Kolombiya Devlet Başkanı Duque: "Ülkeler NATO üyeliğiyle ilgili zorlanamaz"

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, hiçbir ülkenin NATO'ya üye olup olmamak konusunda zorlanamayacağını söyledi.

Duque, Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Duque, 2014'te Kolombiya'nın, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararını desteklediğini hatırlattı.

Duque, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, dünyadaki tüm ülkelerin egemenliklerini kullanmakta ve NATO'ya katılmak isteyip istemediğine karar vermekte özgür olması gerektiğini ve hiçbir ülkenin üye olmamak için zorlanamayacağını aktardı.

Rusya ve Çin'in iş birliği

Stoltenberg de Kolombiya'nın NATO için değerli bir ortak olduğunu, terörle mücadele, eğitim ve öğretim gibi alanlar ile iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkilerinin ele alınması dahil olmak üzere pek çok konuda birlikte çalışıldığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, Rusya ile diyaloğa hazır olunduğu mesajını yineledi, Moskova'ya diplomasiyi seçme çağrısı yaptı.

Stoltenberg, Duque ile Rusya ve Çin'in derinleşen iş birliği ile "Venezuela'daki baskıcı rejime" verdikleri desteği de masaya yatırdıklarını kaydetti.

AA - Güncel