Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü
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Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

06.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:06
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Macron ile yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını Twitter hesabından duyuran Duque, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile verimli sohbetimizde, kitlesel aşılama için çok taraflı koordinasyon ve COVAX'ın önemini, küresel ekonomik canlanma ve iklim değişikliğine karşı taahhütleri değerlendirdik. Kolombiya'ya desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Macron, Venezuelalı göçmenler için çıkarılan "Geçici Koruma Yasası" kararından ötürü Kolombiya'yı tebrik etti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 60 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 269 bin 582 vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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