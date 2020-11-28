Kolombiya Devlet Başkanı Duque'den Maradona için taziye mesajı
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Kolombiya Devlet Başkanı Duque'den Maradona için taziye mesajı

28.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:38
Kolombiya Devlet Başkanı Duque'den Maradona için taziye mesajı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Maradona'nın şarkı söylediği bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Duque, mesajında, "Teşekkürler Madarona! Diego, futbolda silinmesi imkansız bir tarih ve birçok kez üstesinden gelmeye çalıştığı aksilikler, üzüntüler ve kayıplarla dolu bir hikaye bıraktı. Ondan geriye futbol tarihinde sonsuza dek asla unutamayacağımız bir sayfa kaldı." ifadesini kullandı.

Arjantinli efsane futbolcu Maradona, çarşamba günü Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Maradona, kasım ayının başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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