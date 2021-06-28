Kolombiya Devlet Başkanı Duque, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ittifakın derinleştirilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki liderin ekonominin yeniden canlandırılmasının önemi üzerinde durdukları ve istihdam, iklim değişikliği için küresel gündem, demokrasi ve insan hakları açısından paylaşılan ortak değerler olmak üzere bölgesel ve güvenlik konularında ortak tehditlerle etkin şekilde mücadele etmenin önemini tartıştıkları belirtildi.

Biden'ın ayrıca Venezuela'daki durumun bölgesel etkileri konusunda endişeli olduğu kaydedilen açıklamada, "Nikolas Maduro liderliğindeki ülkede özgür ve adil seçimler için uluslararası bir uzlaşma arayışının önemi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Duque'nin Biden'ı Kolombiya'ya davet ettiği ve iki liderin iki ülkenin ve genel olarak Latin Amerika'nın güvenliğine ve gelişimine katkıda bulunan kapsamlı bir gündem üzerinde birlikte çalışma iradesini dile getirdikleri bildirildi.

Biden yönetiminin Kolombiya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesine destek olacağı kaydedilen açıklamada, ABD'nin Kolombiyalılar için Johnson&Johnson aşısından 2,5 milyon doz hibe edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan