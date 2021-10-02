Kolombiya'dan Venezuela'ya FARC ve ELN suçlaması - Haberler
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Kolombiya'dan Venezuela'ya FARC ve ELN suçlaması

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'dan Venezuela'ya FARC ve ELN suçlaması

Kolombiya, eski Devrimci Kolombiya Silahlı Güçleri (FARC) ve isyancı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu üst düzey liderlerin Venezuela'da saklandığını öne sürdü.

Kolombiya, eski Devrimci Kolombiya Silahlı Güçleri (FARC) ve isyancı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu üst düzey liderlerin Venezuela'da saklandığını öne sürdü.

Kolombiya Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas, düzenlediği basın toplantısında, FARC ve ELN üyesi üst düzey liderlerin Venezuela'da olduklarını kanıtlayan birçok delil ele geçirdiklerini söyledi.

Bu kişilerin Venezuela'da Meksikalı kartellerle bir araya geldiklerini savunan Vargas, "Benim belirttiğim, Venezuela'da Meksikalı kartellerle görüştüklerini, bunu hem tanıklarla hem de adli süreçlerde ve operasyonlarda ele geçirilen teknik cihazlarla tamamen kanıtlamış durumdayız. " ifadesini kullandı.

Vargas, bu kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı rotası oluşturmaktan ülkedeki cinayetlere, yerinden edilmelerden suç örgütleriyle iş birliğine varıncaya kadar çok sayıda suçtan sorumlu olduğunu belirtti.

2019'da bir grup eski FARC mensubu yeniden silahlandı

Kasım 2016'da Kolombiya hükümeti ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından adını 1 Eylül 2017'de "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştiren FARC, 2. Olağanüstü Meclis oturumunda partinin ismini "COMUNES" olarak değiştirme kararı aldı.

Eski FARC yöneticisi Luciano Marin, 29 Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada, devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini savunmuş ve yeniden silahlanacaklarını bildirmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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