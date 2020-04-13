Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuelalı ülkesine geri döndü
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Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuelalı ülkesine geri döndü

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuela vatandaşının ülkeye giriş yaptığını söyledi.

13.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:22
Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuelalı ülkesine geri döndü

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuela vatandaşının ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, Maduro, 5 bin 800 Venezuela vatandaşının Kolombiya'dan ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

Kolombiya sınırındaki Tachira Eyaleti'nden giriş yapan Venezuelalılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında test yapıldı.

Maduro, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulunarak, "Venezuela size her şeyi veriyor. Ancak sizlerden disipline, sağlık ve karantina kurallarına uymanızı talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, geçen hafta açıklamasında, Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan 15 bin vatandaşının ülkeye geleceğini açıklamıştı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, 181 kişide Kovid-19'a rastlandı, virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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