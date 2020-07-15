Kolombiya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi Kolombiya'da geçen hafta başındaki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Kolombiya'da geçen hafta başındaki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde 6 Temmuz'da bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlamada, tankerden yakıt almaya çalışırken ölenlerin sayısı 37'ye yükselirken, hastanede tedavileri devam eden 20 kişinin daha durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA