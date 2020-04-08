Kolombiya'daki Venezuelalılar karantinanın ardından ülkelerine dönüyor Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından, Kolombiya'ya göç etmiş Venezuelalılar para kazanmanın imkansızlaşması üzerine ekonomik durumu iyi olmayan kendi ülkelerine geri dönüş için yola koyuldular.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından, Kolombiya'ya göç etmiş Venezuelalılar para kazanmanın imkansızlaşması üzerine ekonomik durumu iyi olmayan kendi ülkelerine geri dönüş için yola koyuldular. Kaynak: AA