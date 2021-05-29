Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
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Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti

Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen hükümet karıştı gösterilerin 1. ayında sokaklar savaş alanına dönerken, Cali kentinde çıkan olaylarda 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen hükümet karıştı gösterilerin 1. ayında sokaklar savaş alanına dönerken, Cali kentinde çıkan olaylarda 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Kolombiya'da hükümetin vergi reformu paketine karşı başlayan protestolar 1'inci ayını doldururken, Ulusal İşsizlik Komitesi (CNP) tarafından yapılan çağrıyla halk bir kez daha sokaklara inmişti. Protestoların merkez üssü haline gelen Cali'de göstericiler ile polis arasında tansiyonun yükselmesiyle şiddetli çatışmalar yaşanmış, çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yetkililer, kentte çıkan olaylarda 6 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirdi. Polis raporuna göre ise ölümlerin 8'i ateşli silahlardan kaynaklandı.

Yerel bir radyoya konuşan Cali Güvenlik Sekreteri Carlos Rojas, Valle del Cauca'nın başkentindeki protestolarla ilgili olarak, "Bu sabah elimizdeki rapor en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Çok sayıda yaralımız da var. Şehir savaşı alanına döndü. Sivillerin şehri fiilen savaş alanına dönüştürmesi kabul edilemez" dedi.

CALİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanı Ivan Duque, protestoların merkez üssü konumundaki yaklaşık 2.2 milyon nüfuslu Cali şehrine yaklaşık 7 bin asker konuşlandırılmasını emretmişti. Sokakların savaş alanına döndüğü Cali'de yerel saatle 19.00'dan itibaren 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

28 Nisan'da başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerin bilançosu ise ağır oldu. Kolombiya Ombudsman Ofisine göre 1 ay süren gösterilerde 46 kişi hayatını kaybetti.

(Serkan Bayar/ İHA)

Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti
Kolombiya'daki protestolarda 6 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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