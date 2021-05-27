Kolombiya'daki Protestolara Türkiye'deki Kolombiyalılar'dan Destek

Kolombiya'da hükümete karşı 28 Nisan'dan beri kitlesel gösteriler devam ederken Türkiye'de yaşayan Kolombiyalılar da ülkelerindeki protestolara destek vermek için Ankara'da Kolombiya Büyükelçiliği önünde toplandı.