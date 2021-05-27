Kolombiya'daki Protestolara Türkiye'deki Kolombiyalılar'dan Destek
Kolombiya'da hükümete karşı 28 Nisan'dan beri kitlesel gösteriler devam ederken Türkiye'de yaşayan Kolombiyalılar da ülkelerindeki protestolara destek vermek için Ankara'da Kolombiya Büyükelçiliği önünde toplandı.
Kolombiya'da hükümete karşı 28 Nisan'dan beri kitlesel gösteriler devam ederken Türkiye'de yaşayan Kolombiyalılar da ülkelerindeki protestolara destek vermek için Ankara'da Kolombiya Büyükelçiliği önünde toplandı
Kaynak: DailyMotion.com