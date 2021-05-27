Kolombiya'daki Protestolara Türkiye'deki Kolombiyalılar'dan Destek
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Kolombiya'daki Protestolara Türkiye'deki Kolombiyalılar'dan Destek

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Kolombiya'da hükümete karşı 28 Nisan'dan beri kitlesel gösteriler devam ederken Türkiye'de yaşayan Kolombiyalılar da ülkelerindeki protestolara destek vermek için Ankara'da Kolombiya Büyükelçiliği önünde toplandı.

Kolombiya'da hükümete karşı 28 Nisan'dan beri kitlesel gösteriler devam ederken Türkiye'de yaşayan Kolombiyalılar da ülkelerindeki protestolara destek vermek için Ankara'da Kolombiya Büyükelçiliği önünde toplandı

Kolombiya'daki Protestolara Türkiye'deki Kolombiyalılar'dan Destek

Kaynak: DailyMotion.com

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