Kolombiya'daki Odebrecht Davaları İçin Özel Savcı

Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının arkasındaki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Kolombiya'daki davaları için özel savcı atandı.

Kolombiya Yüksek Adalet Mahkemesi ülkedeki Odebrecht davalarına bakması için önerilen isimler arasından başkent Bogota'daki Sergio Arboleda Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Leonardo Espinosa'yu görevlendirdi.

Yüksek Adalet Mahkemesi üyeleri, seçim öncesi Bogota'daki baro binasında Espinosa ile birlikte, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin önerdiği Devlet Başkanlığı Hukuk Sekreteri Clara Maria Gonzales ve eski yargıç Gilberto Orozco'yu dinledi.

Heyet, Duque'nin önerdiği 3 ismin dinlenmesinin ardından yapılan seçimde 17 oydan 16'sını alan Leonardo Espinosa'yı Odebrecht davalarına bakması için görevlendirdi.

Duque, özel savcıya yeşil ışık yakmıştı

Devlet Başkanı Ivan Duque geçen ay katıldığı bir radyo programında Odebrecht davası için gerekirse özel yetkili bir savcının atanabileceği sinyalini vermişti.

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez'in daha önce Odebrech'in başka bir davasından çekildiğini ve yerine atanan başsavcı yardımcısının da bu davaya özel yetkili bir savcının bakmasını istediğini hatırlatan Duque, böyle bir talep gelirse gerekeni yapacağını söylemişti.

Duque, Odebrecht skandalının arkasında kim olursa olsun ortaya çıkarılmasının ve örnek cezalar verilmesinin gerekliliğine de vurgu yapmıştı.

Kolombiya'daki Odebrecht

Kolombiya'daki birçok isim ve ihale ile birlikte adı geçen Brezilyalı inşaat firması Odebrecht, davalardaki en kritik şahidin kalp krizi ile ölümü ve ardından yaşananlarla ülkede yeniden hararetli tartışmaların merkezi haline gelmişti.

Ülkenin merkezini kuzeyine bağlayan Ruta del Sol II duble yol projesinde, açıklanamayan mali hareketlilikleri tespit eden denetmen Jorge Enrique Pizano hayatını kaybetmesinin ardından cenaze merasimi için ülkesine gelen oğlu Alejandro Pizano da babasının masasında bulunan ve daha sonra siyanürlü olduğu tespit edilen suyu içince ölmüştü.

Tartışmaları yeniden alevlendiren bu iki ölümün ardından ülkedeki bir medya kuruluşu Jorge Enrique Pizano'nun ölmeden önce kendilerine verdiği ve Başsavcı Martinez ile yaptıkları özel bir görüşmenin ses kaydını yayınlamıştı.

Pizano'nun, Martinez'e açıklanamayan mali hareketliliklerden bahsettiği kayıtlar Kolombiya kamuoyunda Başsavcı Martinez'in Odebrecht yolsuzluğunu bildiği ve buna rağmen dava açmadığı eleştirilerini getirmişti.

Öte yandan Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ve Devlet Ulusal Hukuki Savunma Ajansı (ANDJE) Direktörü Camilo Gonzales, Odebrecht'in 20 yıl boyunca devlet ihalelerine girmemesi için Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığının ilgili birimine yazılı talepte bulunmuştu.

12 ülkede rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.