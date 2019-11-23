Kolombiya'daki genel grev protestolarında 3 kişi öldü; hükümet diyalog masasına oturmak istiyor

23.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:49

Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 sivil hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı. Bunun üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque diyalog çağrısında bulundu.



İşçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nın çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından cuma günü başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle