Kolombiya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı - Haberler
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Kolombiya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Kolombiya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, zincirleme trafik kazası sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, zincirleme trafik kazası sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Ülkenin orta kısmındaki Tolima yönetim bölgesini başkent Bogota'ya bağlayan Los Venados tünelinde, freni arızalanan tır 15 araca çarptı.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Ulaştırma Bakanı Angela Maria Orozco, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirterek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Resmi verilere göre, Kolombiya'da son 3 ayda 6 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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