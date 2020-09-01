Kolombiya'da yurt dışı uçuşları yeniden başladı
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Kolombiya'da yurt dışı uçuşları yeniden başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Dorado Uluslararası Havalimanından detaylar Dezenfeksiyon çalışmaları Ateş ölçümü BOGOTA - Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli...

01.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:08

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

El Dorado Uluslararası Havalimanından detaylar

Dezenfeksiyon çalışmaları

Ateş ölçümü BOGOTA - Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları aşamalı olarak yeniden başladı. Başkent Bogota'da yer alan El Dorado Uluslararası Havalimanı, 1 Eylül itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Kolombiya'da yurt dışı uçuşları yeniden başladı

Kaynak: AA

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