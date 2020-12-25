Kolombiya'da yük tankeri aracın üstüne devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yük tankerinin bir aracın üstüne devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bogota'da kontrolden çıkan bir yük tankeri, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu aracın üstüne devrildi.

Kazada, baba ve bir çocuk hayatını kaybederken, anne ile 3 çocuğu da yaralandı.

Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan