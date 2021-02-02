Kolombiya'da yeni savunma bakanı belli oldu
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Kolombiya'da yeni savunma bakanı belli oldu

02.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:14
Kolombiya'da yeni savunma bakanı belli oldu

Kolombiya'da Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Diego Molano yeni Savunma Bakanı olarak atandı.

Kolombiya'da Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Diego Molano yeni Savunma Bakanı olarak atandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diego Molano'yu yeni savunma bakanı olarak atadım. O kamu hizmetinde 25 yıldan fazla görevde bulunmuş harika bir profesyonel." ifadesini kullandı.

Molano'ya yeni görevinde başarılar dileyen Duque, "Molano, 2020 yılında suç oranlarının azaltılmasında önemli sorumluluklar üstlenmesinin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve çevrenin korunması görevlerinde de bulundu." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya'da 12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığı kötüleşen Trujillo, Bogota'daki Askeri Hastaneye kaldırılmış ve 26 Ocak'ta Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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