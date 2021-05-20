Kolombiya'da yeni Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez oldu
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Kolombiya'da yeni Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez oldu

Kolombiya'da yeni Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 13 Mayıs'ta istifa eden Dışişleri Bakan Claudia Blum'un yerine Marta Lucia Ramirez atandı.

Kolombiya'da 13 Mayıs'ta istifa eden Dışişleri Bakan Claudia Blum'un yerine Marta Lucia Ramirez atandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Yardımcısı Ramirez'in yeni Dışişleri Bakanı olarak atandığını bildirerek, "Ramirez, siyasette ve özel sektörde büyük bir kariyere sahip, yeni bakandan ülkemizin tüm göçmenlik politikasını yürütmesini, güvenlik ve savunma konularında bağları güçlendirmesini istedim" ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın dünya çapında ikili ilişkilerini güçlendirmesinin ve aynı zamanda çok taraflı örgütlerde temsil kabiliyetinin artmasının önemine dikkati çeken Duque, "Ülkemiz, demokratik ruhunu yeniden teyit etmeye; insan haklarına saygılı, ulusu karakterize eden demokratik değerlerin sınırsız savunulmasına kendini adamıştır." dedi.

Bakan Ramirez, yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada, Kolombiya için uluslararası gündemin özellikle önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın, Kolombiya'nın özgürlüklerini, demokratik değerlerini, her Kolombiyalının ilkelerine ve haysiyetine bağlı olduğunu görmesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ramirez, mevcut hükümette Ağustos 2018'den bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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