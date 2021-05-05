Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi
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Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi

Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Kolombiya'da 28 Nisan'da halkı sokaklara döken vergi reformu nedeniyle ülke genelinde farklı kentlerde polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmaların bilançosu artıyor. Kolombiya Ombudsman Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 1 haftadır süren vergi reformu karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Daha önce açıklanan yaralı sayısı ise değişmeyerek 846 olarak kaldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kolombiyalı güvenlik güçlerini protestoculara karşı aşırı güç kullanmakla suçladı. Komiserlik, polisin protestoculara ateş açtığı Pazartesi günü, Cali'de meydana gelen olayların sarsıcı olduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hakları savunucularının tehdit edildiğine ve ayrıca protestocuların yaralandığına, hatta öldürüldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı. Hurtado, "Açıkça söyleyebiliriz ki güvenlik görevlileri tarafından aşırı güç kullanımı, ateş açma, göstericilere yönelik darp gibi raporlar aldık ve tanıklarımız var" diye konuştu.

REFORM, ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEYECEKTİ

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque'nin 2 Mayıs'ta geri adım atarak çıkarmaya planladığı reform paketini geri çekmesine rağmen gösteriler devam etti.

-İHA-

Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında ölü sayısı 19'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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