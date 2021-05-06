Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
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Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı

Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle başlayan ve giderek şiddetini arttıran protestolarda polis ile göstericiler arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle başlayan ve giderek şiddetini arttıran protestolarda polis ile göstericiler arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Kolombiya'da 28 Nisan'da halkı sokaklara döken vergi reformu nedeniyle ülke genelinde farklı kentlerde polis ile göstericiler arasında devam eden çatışmaların bilançosu artıyor. Kolombiya Ombudsman Ofisi tarafından yapılan açıklamada, günlerdir süren vergi reformu karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 900'ü aştığı bildirildi. Protestoların merkezi olan başkent Bogota'da tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan protestocular, Kolombiya bayrakları taşıyarak hükümete tepki gösterdi. Kentin farklı noktalarında polis ile karşı karşıya gelen protestocular ise kurdukları barikatları ateşe verdi. Tansiyonun düşmediği başkentte polis, protestoculara bir kez daha göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Ülkenin Bogota'dan sonra en büyük ikinci kenti Medellin'de ise müzisyenler ve öğrenciler yürüyüş düzenledi. Tansiyonun yüksek olduğu diğer bir kent Cali'de de göstericiler kurdukları barikatları ateşe verirken, reform paketinin yanı sıra polisin uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Öte yandan, dün Devlet Başkanı Ivan Duque, tüm taraflarla diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu. Halk ise hükümetten, istişare olmaksızın ortaya çıkan ve sektörün özelleştirilmesini teşvik eden sağlık reformu tasarısının geri çekilmesini, salgın sırasında en çok etkilenen işçiler için temel gelir, milli üretimin savunulması, öğrenciler için üniversitelere ücretsiz kayıt talep etmişti.

Reform, asgari ücretliyi etkileyecekti

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

Protestolar sırasında Duque'nin 2 Mayıs'ta geri adım atarak çıkarmaya planladığı reform paketini geri çekmesine rağmen gösteriler devam ediyor. - BOGOTA

Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı
Kolombiya'da vergi reformu protestolarında can kaybı 24'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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