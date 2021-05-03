Kolombiya'da vergi reformu kitlesel protestolar sonucu geri çekildi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ülke genelinde dört gün süren protestoların ardından tartışmalı vergi reformu yasasını geri çektiğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ülke genelinde dört gün süren protestoların ardından tartışmalı vergi reformu yasasını geri çektiğini açıkladı.

Televizyonlardan halka seslenen Duque hükümetin yeni bir vergi reformu için diğer partilerle görüşüp mutabakat arayacağını söyledi.

Bu açıklamaya kadar Duque, pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle bir vergi reformunun kaçınılmaz olduğunu savunuyordu.

Yasaya karşı çıkan on binlerce protestocu günlerdir sokaklardaydı.

Sendikaların liderliğinde düzenlenen protestolara katılanlar vergi reformunun en çok, pandemi nedeniyle halihazırda geçim sıkıntısı yaşayan en yoksul kişileri etkileyeceğini savunuyordu.

Duque açıklamasında en zor durumdaki kişilere yardım etmeleri gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Zaman birlikte çalışma zamanı. Bir mutabakat sağlamamız lazım. Ürün ve hizmetlerde KDV artışı olmayacak."

Kolombiya'da gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yıl yüzde 6,8 küçüldü. Bu son 50 yıldaki en büyük ekonomik krize yol açtı.

Pandeminin bir diğer etkisi de işsizliğin artması oldu.

Vergi reformunda aylık 656 dolardan (5350 TL) fazla geliri olanların ödeyeceği verginin artırılması öngörülüyordu.

Vergi reformuyla bireylere sağlanan bazı istisnaların kaldırılmasının yanı sıra KDV artışı da planlanıyordu.

Bu adımların geçinmekte zorlanan halkın durumunu daha da kötüleştireceğini savunan çok sayıda kişi ise planları eleştiriyordu.

Protestolara orta sınıf Kolombiyalıların yanı sıra yerli halklar da katılmıştı.