Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösterilerde ölü sayısı 58'e yükseldi
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Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösterilerde ölü sayısı 58'e yükseldi

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösterilerde ölü sayısı 58'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 58 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 58 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya Ombudsman Ofisi, Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) ülkede ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerle ilgili rapor sundu.

Raporda, protestoların başladığı 28 Nisan'dan bu yana 400'den fazla insan hakları ihlali yapıldığına dair şikayet alındığı ifade edildi.

Söz konusu bu ihlaller arasında polis şiddeti, keyfi gözaltılar ve polislerin gözaltındakilere cinsel istismarının olduğu vurgulanan raporda, protestolarda şimdiye kadar 58 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IACHR, hükümetle protestolardaki ihlalleri görüşecek

IACHR'den bir heyetin bu hafta Kolombiya'ya gelerek protestolardaki insan hakları ihlallerini hükümet yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

Heyetin, protesto mağdurları ve polisin protestoculara aşırı güç kullandığını belirten örgütlerin temsilcileriyle de bir araya geleceği öngörülüyor.

Cali'deki olaylara Başsavcılık soruşturması

Kolombiya Başsavcılığı, polisin protestoculardan en az 3'ünün ölümüyle ilgisi olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Polisin, son günlerde Cali kentinde protestoculara ateş açan silahlı sivilleri koruduğuna dair iddialara atıfta bulunan Başsavcılık, Cali'de yaşananlarla ilgili olarak soruşturma açıldığını ifade etti.

İnsan hakları örgütlerine göre, bazı protestocuların ölümünden polis sorumlu

Bu arada merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores, protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu açıkladı.

Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de polisin protestocuları silahla öldürdüğüne dair 9, göz yaşartıcı bomba ve kalabalığı kontrol altına almak için kullanılan farklı aletlerle öldürdüğüne dair 4 olayı belgelediklerini bildirdi.

HRW, polisin protestocuları öldürdüğü iddia edilen onlarca olayın daha incelendiğini belirtti.

Diğer yandan Devlet Başkanı Ivan Duque önceki gün yaptığı açıklamada, polislere vücut kamerası yerleştirilmesi gibi birtakım düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Bogota yönetimi de vatandaşların şikayetlerini yapabilecekleri yöntemlerin geliştirileceği bilgisini paylaştı.

Vergi reformu karşıtı gösteriler "ulusal grev" çağrısıyla başladı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken; sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bunun üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkede otoyolların eylemciler tarafından sıklıkla kapatılması ve kurulan barikatlar, ticari işletmeleri maddi olarak zor durumda bırakmış ve marketteki fiyatların yükselmesine yol açmıştı.

Göstericilerin talepleri arasında temel protesto hakkı için tüm demokratik güvencelerin ve özgürlüklerin sağlanması, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın tasfiye edilmesi ayrıca ulusal diyalog masasının kurulması suretiyle tüm sorunların müzakere edilmesi yer alıyor.

Protestocular, polislerin Savunma Bakanlığına değil İçişleri Bakanlığına bağlı olmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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