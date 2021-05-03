Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde 5 günde 17 kişi öldü
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Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde 5 günde 17 kişi öldü

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde 5 günde 17 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 5 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 17 kişi hayatını kaybetti, 711 kişi yaralandı.

Kolombiya'da 5 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 17 kişi hayatını kaybetti, 711 kişi yaralandı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak yayımladığı verilere göre, 28 Nisan'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 17 kişi öldü, 457'si polis toplam 711 kişi yaralandı.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle göstericilere 546 kez müdahalede bulundu ve 364 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki protestolar sırasında 254 iş yeri,100 toplu taşıma aracı, 69 otobüs durağı, 54 kamu kurumu binası ve 14 gişe hasar gördü, 94 banka, 36 ATM ve 259 ticari kuruluş yağmalandı.

Öte yandan protestolarda Cali, Neiva, Manizales ve Pasto şehirlerinde, İspanyol sömürge dönemi komutanlarının 5 heykeli göstericiler tarafından yıkıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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